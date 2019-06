Rørende: Kvindelig ambulanceredder gav bryst til syg kvindes baby

BRÜSEWITZ. En ung familie fra Brüsewitz-området i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern var i dyb krise. Moren, Annie Kanning, havde fået et ildebefindende på grund af dehydrering. Og mens hendes ægtemand, Björn, forsøgte at hjælpe hende, skreg parrets fem måneder gamle baby, Karla, af sult. Moren kunne ikke give barnet bryst, og den lille pige nægtede energisk at tage imod næring fra en sutteflaske, mens hendes gråd blev stadig voldsommere.

- Klokken to om morgenen vidste jeg ikke længere mine levende råd, og ringede til vagtlægen, fortæller Björn Kanning.

Den tilkaldt ambulanceredder, Nicole Buseke, viste sig at være redningen for både mor og barn. Den 39-årige kvinde har selv en baby derhjemme. Da hun stadig ammer, tilbød hun at give lille Karla bryst.

Den 31-årige familiefar troede først, der var tale om en upassende spøg. Sådan et tilfælde indtræffer bare ikke - eller hvad?

Men med forældrenes billigelse fik ambulanceredderen babyen på skødet. Karla tog både taknemmeligt og og sultent mod brystet.

- Jeg var bare lykkelig over, at vores Karla fik det godt, siger Anni Kanning.

Hun kom også selv til hægterne efterhånden takket være et drop med væske, som hun fik af den anden redder.

Da dramaet var overstået klokken fire om morgenen, sov både mor og datter trygt. Efterhånden er også far Björn kommet sig.