Rockgruppe efter nederlag i retten: Vi kommer alligevel

FLENSBORG: I slipper ikke. Vi kommer under alle omstændigheder til Flensborg den 20. april. Omtrent sådan kan man udsætte budskabet fra forsanger Philipp Burger, efter retten i Flensborg mandag afviste at tvinge idrætsanlægget Flens-Arena til at huse en koncert med det omstridte band Frei.Wild.

- Vi lader os ikke jage ud af en by. Folk har glædet sig til os, forklarer Philipp Burger ifølge avisen Flensburger Tageblatt.

Frei.Wild og bandets management har opgivet at anke dommen. Men Frei.Wild kommer under alle omstændigheder til Flensborg den 20. april. De tropper endog op, selv hvis det skulle vise sig umuligt at få en aftale med et alternativt spillested i Flensborgs nordligste storby på plads.

Frei.Wilds medlemmer tilhører alle det tysktalende mindretal i den italienske region Sydtyrol. I deres optik er det derfor naturligvis at synge om kærlighed til sprog, hjemstavn og kultur. Det har visse kredse på venstrefløjen valgt at tolke som højreekstremisme. Den vurdering afviser Frei.Wilds dog kategorisk.

Sandt er det da også, at ingen af gruppens sange nogensinde har ført til øget interesse fra myndighedernes side endsige er blevet forbudt. Frei.Wild tiltrækker jævnligt tusinder af fans til koncerter, der også har fundet sted inden for rammerne af etablerede festivaller.