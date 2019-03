Rockfans vil vælte Simone Lange som overborgmester

Også Flensborgs overborgmester, Simone Lange tog offentlig stilling til sagen og var fortaler for en aflysning af koncerten. Her fik hun på den ene side stor opbakning, men kom også i modstandernes, kritiske krydsild. Det tidligere, konservative forbundsdagsmedlem fra Flensborg Wolfgang Börnsen fra CDU har beskyldt hende for magtmisbrug.

Jeg glæder mig over, at de overvejende positive meldinger og takker for opbakningen.

Censur og diktatur

- På den vis griber De ikke kun ind i tusinder af musikinteresseredes meningsfrihed, men udøver også indirekte censur. Hermed misbruger De Deres embede, skrev Börnsen i et åbent brev til overborgmesteren.

Nu er der blevet startet en underskriftsindsamling på nettet, hvor det bliver forlangt, at overborgmesterens går af.

"Den nuværende overborgmester i Flensborg, Simone Lange har ikke forholdt sig politisk neutralt til et arrangement med musikgruppen Frei.Wild. Der er tyngende beviser for, at hun direkte har udøver pres på arrangørerne. En sådan adfærd er ikke acceptabel. En overborgmester skal og må tage hensyn til de myndige borgeres beslutninger. Det modsatte er censur og diktatur", hedder det i underskriftsindsamlingen, der fortsætter:

Det er tvivlsomt, om en sådan person fortsat er en god repræsentant for Flensborg.

Lidt over 300 mennesker mener åbenbart, at dette ikke er tilfældet og har skrevet under.

Antallet rækker dog ikke tilnærmelsesvis til at styrte overborgmesteren.

- For at være juridisk gyldig, skal 20 procent af de valgberettigede i Flensborg bakke op om kravet. Det ville rundt regnet kræve 15.000 underskrifter, siger Clemens Teschendorf, der er pressechef for Flensborg Kommune.