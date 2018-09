Robotterne indtager skoler i Flensborg

Arbejdsgiverforeningen har indkøbt minirobotter, der udlånes til skolerne i Flensborg i håb om at vække elevernes interesse for programmering i en tidlig alder.

FLENSBORG: God morgen siger eleverne i kor, da deres lærer Andreas Matz træder ind i klasselokalet hos 6. B på det tyske gymnasium, Goethe-Schule, i Flensborg. Ritualet kunne tyde på en hel normal undervisningstime. Men det er det ikke. Eleverne i 6.B skal nemlig for første gang eksperimentere med at programmere minirobotter. Ved synet af robotterne er 13-årige Pierre fra 6.B. ikke i tvivl: - Jeg vil programmere, udbryder han. Arbejdsgiverforeningen for Flensborg, Slesvig og Eckernförde har finansieret 12 minirobotter, der bliver udlånt til Flensborgs skoler af byens tekniske eksperimentarium, Phänomenta. - Det regionale arbejdsmarked møder digitaliseringen og forsøger at holde trit. Vi har voldsomt behov for veluddannede medarbejdere inden for de naturvidenskabelig fag og specielt IT. Interessen og de grundlæggende færdigheder opstår i en ung alder, og vi håber at kunne bidrage til en moderne uddannelse i regionens skoler, begrunder Fabian Geyer fra arbejdsgiverforeningen initiativet.

Blinker lystigt Minirobotterne er såkaldte Ozobots, der er udviklet specielt til de yngre årgange i undervisningssektoren. Robotterne er udstyret med hjul og blinker lystigt. Udstyret kan for eksempel følge ruter, som eleverne tegner. Med skiftende farver undervejs på ruten kan eleverne udløse mange forskellige reaktioner fra robotterne. Men der er også mulighed for noget mere avanceret styring af de små kugler via programmeringssproget OzoBlockly, der er et visuelt kodeværktøj. Endelig kan robotterne styres via elevernes smartphones.