Robot bød dronningen velkommen på kæmpehospital

KIEL: På universitetssygehuset i Kiel blev dronning Margrethe onsdag budt velkommen af en robot, der hedder Zora.

Robotten bliver anvendt i børne- og ældreafdelingerne til motivation og til at få smilene frem. Hospitalet i Kiel er Tysklands største sygehusbyggeri, og dronningen blev præsenteret for digital innovation indenfor telemedicin samt forskning i betændelsesmedicin. Afslutningsvis blev hun introduceret til et forskningsstudie i middelalderlig spedalskhed, hvor et dansk-tysk samarbejde har ført til succesfulde resultater. Hun kiggede også på et projekt om redningsplanen for halligerne, som kan være relevant for et land som Danmark, der har mange øer.

Dronning Margrethe så desuden den nye tilbygning på klinikken.

Universitetssygehuset er et af Europas største medicinske centre og behandler årligt omkring 500.000 patienter. Hospitalet er en stor offentlig arbejdsplads, hvor 14.200 medarbejdere med 120 forskellige nationaliteter er ansat. Det er tillige et betydningsfuldt uddannelsessted i relation til sundhedsuddannelserne i Nordtyskland.

Visitten på sygehuset er et led i dronningens fire dages officielle besøg i Slesvig-Holsten.