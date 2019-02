Regeringschef er bekymret på vegne af medierne

KIEL: På demokratiets vegne er ministerpræsident Daniel Günther bekymret over udviklingen hos medierne. Han ser en situation, hvor der er stadig færre ansatte i de uafhængige mediehuse, mens diverse informationsafdelinger bugner af medarbejdere.

- Her når vi på et eller andet tidspunkt en grænse. Vi har behov for journalister, der på kritisk vis holder øje med os, mener Daniel Günther.

Udtalelsen faldt, da den slesvig-holstenske journalistpris 2018 blev uddelt fredag i Kiel. Det skriver mediehuset SHZ.