Regeringen i Kiel afviser ide om borgerløn i Flensborg

Et stort flertal i Flensborgs byråd stemte for ideen om at tilbyde borgere for eksempel 1000 euro om måneden, uanset om de arbejder eller ej. Modelfoto.

Først luftede regeringen i Kiel ideen om at afprøve borgerløn i Slesvig.-Holsten. Flensborg var straks klar til et pilotprojektprojekt. Men nu er der lange udsigter til at komme igang med forsøget.

FLENSBORG: Flensborg bliver ikke hjemsted for et forsøg med borgerløn inden for en overskuelig fremtid. Det står fast, efter den slesvig-holstenske regering har afvist tanken. I et brev til Flensborgs overborgmester Simone Lange har delstatens socialminister, Heiner Garg, forklaret, at delstatsregeringen ikke planlægger et pilotprojekt med borgerløn, skriver avisen Flensburger Tageblatt. Den nuværende regeringskoalition mellem det konservative CDU, De Grønne og det liberale FDP udløste ellers selv debatten om borgerløn. I koalitionsaftalen indgår ideen nemlig som en af mulighederne for social sikkerhed i delstaten.

Vi synes fortsat at ideen om borgerløn er spændende og interesserer os for, hvordan det ville fungere. Talsmand Clemens Teschendorf, Flensborg

Greb ideen Den daværende, grønne miljøminister Robert Habeck bragte i 2017 selv sin hjemby, Flensborg, i spil som rammen om et pilotprojekt. - Fra regeringens side vil vi udvikle modellen med borgerløn og afprøve det i Slesvig-Holsten, sagde Robert Habeck i den forbindelse ifølge Tageblatt. Flensborgs politikere greb forslaget. I januar 2018 vedtog et overvældende flertal i Flensborgs økonomiudvalg, at Tysklands nordligste storby var klar til at afprøve borgerløn til et repræsentativt udsnit af borgerne. Her kunne de pågældende få udbetalt for eksempel 1000 euro om måneden, uanset om de arbejdede eller ej. Initiativet kom oprindelig fra den socialdemokratiske byrådsgruppe. Men efterhånden blev også de øvrige partier mere eller mindre overbevist. Kun CDU-fraktionen var skeptisk og undlod derfor at stemme, da sagen sidste år kom op i økonomiudvalget. Efterfølgende har signalerne fra regeringsbygningen i Kiel dog ændret sig. Skulle det komme til et pilotprojekt med borgerløn i Tyskland, skal det ikke ubetinget foregå i Slesvig-Holsten, hedder det nu.

Opgiver ikke Flensborg Kommune har dog langtfra opgivet. - Vi synes fortsat at ideen om borgerløn er spændende og interesserer os for, hvordan det ville fungere i virkelighedens verden, understreger byens talsmand Clemens Teschendorf over for avisen. Efter hans mening ville det være interessant at at se, hvordan borgerløn påvirker mennesker. - Og det kan man bedst finde ud af ved at teste modellen. Så ville vi i givet fald ikke starte fra nul, mener Clemens Teschendorf.