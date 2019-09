KIEL: For 40 år siden fandt et sandt byggeboom sted med hensyn til skoler i Slesvig-Holsten. Der var hurtigt behov for nye bygninger på grund af stigende elevtal, ligesom de unge som led i den daværende forbundsregeringens bestræbelser på at hæve uddannelsesniveauet tilbragte flere år på skolebænken.

Skolerne blev i alt hast bygget i betonelementer. Dengang var det umiddelbart en hurtig og billig løsning, der imidlertid nu kan vise sig at udløse en kæmperegning.

I dag er flere af skolerne temmelig forfaldne, og hvad værre er: Der er muligvis asbest i byggematerialerne.

Torsdag opfordrede indenrigsministeriet i Kiel de lokale myndigheder til at få tjekket samtlige disse skoler for asbest. Opfordringen kommer, efter det nu er opklaret, hvorfor der sidste år viste sig at være asbest inden døre på en skole i Reinbek i det sydligste Slesvig-Holsten.