Redningshelikoptere må stadig oftere af sted om natten

RENDSBURG: Stadig oftere bliver piloterne fra den tyske luftredningstjeneste DRF sendt ud på natflyvninger i Slesvig-Holsten. Helikopteren Christoph 42 med base i Rendsburg er den eneste maskine i delstaten, der står beredt døgnet rundt. Sidste år var der 211 flyvninger efter mørkets frembrud, hvilket er en stigning på 19 procent sammenlignet med 2017. Knap hver anden natflyvning gik til øerne og halligerne ud for den slesvig-holstenske vestkyst.

I det hele taget var 2018 et travlt år for DRF's helikoptere i det nordligste Slesvig-Holsten. Helikopterne fra Rendsburg og Niebüll måtte i luften 2929 gange. Der var cirka 20 procent flere flyvninger end året før. Forklaringen er blandt andet ændringer i sundhedssystemet.

- Transporterne er blevet længere, fordi ikke alle kliniker længere tilbyder samtlige former for behandling. Det gælder for eksempel i forbindelse med hjerteanfald, forklarer pressemedarbejder Stefanie Kapp fra DRF.

Derfor bliver helikopterne ikke kun sat ind ved akutte tilfælde og ulykker, men også når der er behov for hurtig transport af patienter mellem sygehusene.

Mens helikopterne fra Rendsburg og Niebüll stadig oftere måtte til vejrs, var antallet af flyvninger stort set uændret for helikopteren i Ahrensbök i der østlige Holsten samt for den helikopter, der med base i Hamborg også betjener nabodelstaten mod nord.