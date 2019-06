Razzia: Nordtysk narkoring havde også kunder i Danmark

FLENSBORG: Også danske kunder risikerer at blive kontaktet, efter politiet i Flensborg mandag morgen slog til mod en nordtysk narkoring. 320 betjente og toldere fra store dele af forbundslandet deltog i aktionen, hvor 18 mistænkte fik ransaget deres hjem og firmaadresser.

- Men vi tager kun fat i købere i det omfang, det er relevant for efterforskningen. Er det ikke tilfældet, foreskriver reglerne for databeskyttelse, at vi skal slette oplysningerne, fortæller ledende statsadvokat Stephanie Gropp fra anklagemyndigheden i Flensborg til JydskeVestkysten.

Den hovedmistænkte er en 56-årig forretningsmand fra Flensborg. Manden driver en forretning for haveudstyr og har derfor haft mulighed for at levere remedierne til en stribe cannabis-plantager. Men den 56-årige er også sigtet for at have finansieret narkoproduktion og derefter fået en andel af gevinsten.

Ved ransagningerne i Flensborg, Slesvig-Flensborg Amt og Nordfrisland blev der fundet 16 cannabisplantager med knap 1500 planter. Desuden konfiskerede myndighederne store mængder færdig cannabis i et endnu ikke opgjort omfang, ligesom der blev beslaglagt et femcifret beløb i kontanter. Samtidig stødte politiet på flere hundrede kontakter til kunder i både Danmark og Tyskland.

De 18 sigtede er mellem 28 og 58 år. Anklagemyndigheden har endnu ikke taget stilling til, om man vil kræve de sigtede varetægtsfængslet.