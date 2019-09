Rædselsrapport: Transporter af dyr er nu blevet forbudt

Tyske eksperter har dokumenteret, hvordan kvæg lider under daglange transporter via Rusland til Usbekistan og Kasakhstan. Nu har Slesvig-Holsten forbudt turene med levende dyr ad disse ruter.

I henhold til EU's regler må levende dyr kun være 29 timer undervejs i lastbil, inden dyrene skal have en pause på 24 timer i en passende stald, hvor de kan hvile ud og blive fodret. Rapporten fra eksperterne dokumenterer en anden virkelighed. Mange af de nødvendige rejsestalde viste sig slet ikke at eksistere, mens andre var i en rædselsfuld tilstand.

KIEL: Slesvig-Holstens landbrugsminister, Jan Philipp Albrecht, har med øjeblikkelig virkning forbudt kvægtransporter fra delstaten ad landevejen til Usbekistan og Kasakhstan via bestemte ruter i Rusland. Beslutningen kommer, efter en tysk ekspertkommission har dokumenteret forfærdende forhold for dyrene undervejs. Det skriver mediehuset SHZ.

Dræbende foder

- Med til vished grænsende sandsynlighed påføres dyrene langvarige og betydelige lidelser samt skader, konkluderer rapporten.

Samtidig kunne russiske dyrlæger berette, at dyr i flere tilfælde havde lidt en kvalfuld død, fordi foderet i rejsestaldene var forurenet med fremmedlegemer.

I Tyskland er det de enkelte forbundslande, der udsteder tilladelserne til landevejstransport af dyr samt kontrollerer forholdene. Enkelte forbundslande - inklusiv Slesvig-Holsten - har tidligere af hensyn til dyrevelfærden forbudt eksport af dyr med lastbil til blandt andet Nordafrika. Resultatet var blot, at eksportørerne sendte transporterne afsted via nabolandet Niedersachsen, hvor myndighederne dengang ikke nærede nogen betænkeligheder.

Efter rapporten har de ansvarlige i Niedersachsen åbenbart ændret holdning. I hvert fald har delstaten også besluttet et eksportforbud på linje med det slesvig-holstenske på de ruter, som den tyske ekspertkommission har undersøgt. Men så er der fortsat mulighed for at søge smutveje gennem nogle af forbundsrepublikkens 14 øvrige delstater. Ifølge SHZ har det fået Hessens grønne miljøminister, Priska Hinz, til at kræve et fælles, tysk forbud mod de lange dyretransporter mod øst. Men reelt er det ikke muligt.