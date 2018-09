Psykisk syg dræber en og sårer to

Tre offentlig ansatte blev overhældt med brændbar væske, da de mandag mødte op for at tvangsindlægge en 28-årig mand i Hamborg.

Sprang fra vindue

Eksplosionen slyngede den 50-årige retsmedarbejder fra trappeopgangen ud i det fri, hvor han faldt fra tredje sal ned på plænen foran ejendommen. Her døde manden af sine kvæstelser. På flugt fra flammerne sprang den anden medarbejder fra retten i Altona ud gennem et vindue og blev livsfarligt kvæstet.

Også den 28-årige, formodede gerningsmand kom alvorligt til skade. Han måtte flyves til en klinik for brandofre med helikopter

Flere tyske medier skriver, at den 28-årige har en lang historie i det psykiatriske system. Han har frivilligt været indlagt på et psykiatrisk sygehus og opholdt sig efterfølgende på et bosted for psykisk syge, inden han for cirka et års tid siden vedte tilbage til Hamborg og flyttede ind til sin far i den lejlighed, hvor mandagens tragedie fandt sted.

Den 28-årige lider tilsyneladende af en ekstrem, social fobi og frygter kontakt med andre mennesker. Det var baggrunden for, at dommeren i Altona besluttede, at manden skulle tvangsindlægges. Tidligere har der dog ikke været tegn på, at den 28-årige skulle være farlig. Det var også årsagen til, at de to retsmedarbejdere og den socialpsykiatriske assistent ikke havde bedt om backup fra politiet, fortæller NDR.