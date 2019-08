Program for dronningebesøg syd for grænsen er klar

FLENSBORG: Hedeby, havforskning, skoler og landdagen i Kiel. Sådan lyder nogle af højdepunkterne, når dronning Magrethe besøger Slesvig-Holsten i begyndelsen af september. Det fremgår af det program, det danske generalkonsulat i Flensborg torsdag præsenterede, skriver nyhedsbureauet DPA.

Kongeskibet Dannebrog lægger til i Flensborg den 3. september, hvorefter besøget vil strække sig over fire dage. Generalkonsulatet oplyser, at dronningens besøg er optakten til festlighederne i anledning af 100-året for den nuværende dansk-tyske grænse.

I Flensborg besøger dronningen blandt andet byens danske plejehjem og Duborg-Skolen. Herefter følger en festaften på det danske gymnasium A.P. Møller Skolen i Slesvig. Også Gottorp Slot i Slesvig samt museet i Hedeby står på programmet sammen med Danevirke, byen Freiderichstadt, universitetshospitalet i Kiel samt det højt renommerede institut for havforskning på Kiel Universitet.

I forbindelse med besøget får dronningen en officiel modtagelse i den slesvig-holstenske landdag.