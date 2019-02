Både naturorganisationer og den slesvig-holstenske miljøminister er stærkt skeptiske over for forbundsværnets planer om forsøg med sprængladninger ud for Eckernförde.

ECKERNFÖRDE: Den tyske marine fortsætter sine bestræbelse på at gennemføre forsøg med sprængninger i Østersøen nordøst for Eckernförde. En talsmand for den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, fortæller mediehuset SHZ, at man netop er i færd med at afstemme tidspunktet med Jan Philipp Albrecht, der er miljøminister i Slesvig-Holsten. I oktober udskød forbundsværnet to planlagte sprængninger ombord på den udtjente fregat Karlsruhe. Beslutningen om at udskyde forsøgene blev truffet i forlængelse af indsigelser fra naturorganisationer og miljøminister Albrecht. Men hos organisationen Nabu forventer man nu, at der snart kommer prøvesprængninger. - Vi frygter en genoptagelse af sprængningerne i det sene forår, forklarer Ingo Ludwichowski, der er leder af Nabu i Slesvig-Holsten.

Marsvin i fare Organisationen kritiserer forsøgene, fordi trykbølgerne kan skade Østersøens fisk, men fremfor alt udgør en trussel for marsvin. - Marsvin lider en ynkelig død af sult, hvis de bliver døve efter en sprængning. Så kan de nemlig ikke længere opspore byttedyr, forklarer Ingo Ludwichowski. Med testsprængningerne ombord på Karlsruhe vil forbundsværnet afklare, hvilket følger beskydning og eksplosioner fra søminer kan have for et krigsskib. Derfor vil marinen gennemføre sprængninger med ladninger på op til 500 kilo, ligesom der bliver affyret håndvåben, maskingeværer og granater fra raketstyr mod fregatten. Det hele kommer til at foregå i et afspærret havområde ud for Eckernförde. - I den sidste ende skal forsøgene føre til, at soldaternes sikkerhed øges, lyder det fra forsvarsministeriet. Her er man opmærksom på truslen mod marsvinene. Derfor vil marinen forsøge at jage dyrene bort inden sprængningerne. Det skal ske med bøjer, der udsender akustiske signaler og placeres i en radius af godt halvanden kilometer omkring sprængningsstedet. Desuden vil man skræmme marsvinene væk ved hjælp af mindre sprængninger inden de egentlige forsøg.

Norsk løsning Disse foranstaltninger anser Nabu som utilstrækkelige. I stedet anbefaler organisationen en fremgangsmåde, som den norske marine anvender i tilsvarende sammenhænge. Her har man blæst trykluft ud i havet omkring sprængninger. Boblerne udgør en effektiv barriere mod trykbølger fra eksplosioner. Også miljøminister Jan Philipp Albrecht håber på denne løsning.