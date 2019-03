Private vil sende tog tværs gennem Flensborg

Han bekræfter, at en aftale om at overtage strækningen fra den tyske pendant til Banedanmark, DB-Netz AG, er umiddelbart forestående. Ingo Dewald regner med, at der kan skrives under inden for få uger.

Dyr istandsættelse

Han vil ikke oplyse den forventede pris for det aldrende anlæg - kun at der bliver tale om et beløb markant under en million euro. Istandsættelsen af skinenerne vil formentlig blive væsentlig dyrere.

Norddeutsche Eisenbahngesellschaft vil sende passagertog ud på strækningen med stoppesteder ved den nuværende busstation samt Deutsches Haus i det sydlige centrum og Wilhelminental i sydbyen. Det er ikke blot muligt, men nødvendigt.

- Uden bedre baneforbindelser kan Flensborg ikke indfri sine klimamål, påpeger Ingo Dewald.

Så meget desto mere er han irriteret over den afvisende holdning blandt politikerne og administrationen på rådhuset i Flensborg. Med stemmerne fra det konservative CDU, Socialdemokratiet, De Grønne, de liberale i FDP samt yderpartiet Die Linke udtalte et klart flertal i forretningsudvalget sig imod planerne. De pålagde overborgmester Simone Lange at kontakte den slesvig-holstenske delstat samt DB-Netz AG. Over for de to parter skal hun gøre opmærksom på Flensborgs forret til at udnytte arealet i midtbyen.

Disse samtaler vil Ingo Dewald gerne deltage i.

- Hvis vi kunne komme i dialog, ville det være fint, mener han.