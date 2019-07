Prinsesse Benedikte ønsker spejdere tillykke med 100 år

TÜDAL. Portene til spejdercentret Tydal stod åbne, og en flok spejdere med uniform og tørklæde stod klar med dannebrog og blomster for at modtage prinsesse Benedikte. Efter at bilen var rullet ind på pladsen, og prinsesse Benedikte havde hilst på lejrledelsen, fik hun overrakt et mørkegrønt lejrtørklæde, som hun bar resten af dagen.

Onsdag eftermiddag var der reception på Spejdercentret Tydal i anledning af Dansk Spejderkops Sydslesvigs 100-års jubilæum. På ægte spejder-manér foregik det i et telt udenfor på pladsen.