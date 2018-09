KIEL: 33 katolske præster er mistænkt for at have sexmisbrugt 103 børn og unge i Nordtyskland i perioden mellem 1946 og 2015. Misbruget har fundet sted i bispedømmet Hamborg, der også omfatter Slesvig-Holsten og den vestlige del af Mecklenburg-Vorpommern. Omfanget af misbruget er konstateret i en undersøgelse, den katolske kirke selv har iværksat i hele Tyskland. Resultatet blev præsenteret tirsdag.

/DPA