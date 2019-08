Pony kører i elevator på plejehjemmet

Mange plejehjem holder hunde og katte. Beboerne elsker som regel dyrene. Men på plejehjemmene i det sydlige Slesvig-Holsten er man gået et skridt videre og har en plejehjems-pony. Succesen er enorm, skriver avisen Norddeutsche Rundschau.

- En lille hest. Havde jeg vidst det, havde jeg bagt kage, udbryder den 101-årige Brunhilde Lenfer på plejehjemmet i Elmshorn med tårer i øjnene ved synet af ponyen Fridolin.

Den 14-år gamle shetlandspony har været regelmæssig gæst på flere plejehjem i det sydlige Slesvig-Holsten i de seneste to år. Ponyen nyder helt øjensynligt opmærksomheden og kører endda med elevator for at kunne besøge samtlige beboere.