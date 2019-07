Ponton i Flensborg er en dansk skamstøtte

Med en hvid ponton på vandet i Flensborg Havn opfordrer teaterværksted til, at der bliver rejst et mindesmærke for slaveriets ofre.

FLENSBORG: En hvid ponton midt i Flensborgs havnebassin, skal minde borgerne om byens historie og Danmarks ikke specielt flatterende fortid som kolonialmagt. Bag aktionen står teaterværkstedet Pilkentafel, der opfordrer kommunen til at rejse et mindesmærke over ofrene. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

På søndag klokken 12 har teaterværkstedet inviteret til et arrangement, hvor også byens politiske førstemand, bypræsident Hannes Fuhrig deltager sammen med professor i geografi Sybille Bauriedl fra universitetet i Flensborg.

Handels- og havnebyen Flensborg var et centrum for Danmarks aktiviteter i kolonierne, hvor der foregik omfattende handel med blandt andet rom og sukker. Pengene strømmede ind hos byens købmand, men udløste også andre aktiviteter som for eksempel de mange teglværker på begge sider af Flensborg Fjord. Her blev der i stor stil produceret teglsten til bygningerne de daværende Dansk, Vestindiske Øer.