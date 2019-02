KIEL: Lige syd for grænsen har den slesvig-holstenske regering givet tilladelse at skyde en problemulv, der har angrebet husdyr bag sikrede, elektriske ulvehegn. Men kursen skal skærpes yderligere, så man under særlige omstændigheder også kan fjerne ulve, der dræber får på marker, som ikke er hegnet ind. Det mener det konservative CDU, der regerer delstaten i en koalition med De Grønne og det liberale FDP.

- Man skal kunne udlægge områder som ulvefri. Lykkes der ikke at skræmme ulve bort fra disse områder, skal de i tvivlstilfælde kunne skydes for at beskytte husdyrene, mener CDU's gruppeformand i den slesvig-holstenske landdag, Tobias Koch, ifølge nyhedsbureauet DPA.

Han henviser til områder på delstatens vestkyst. Her græsser får i marsken og på digerne. Ifølge Tobias Koch er det i praksis ikke muligt at sikre disse arealer med ulvehegn. Her er det dog nødvendigt at inddrage EU, hvis reglerne skal ændres.

Slesvig-Holstens miljøministerium gav tilladelse til at aflive problemulven i forbundslandet den 31. januar. Ulven holder til i den sydligste ende af delstaten. Her har ingen hidtil fået ulven på kornet, og formelt udløber tilladelsen til at skyde dyret med udgangen af februar. Tobias Koch understreger dog, at delstatens grønne miljøminister, Jan Philipp Albrecht, har sendt et klart signal om at forlænge fristen. Og ulven skal nok blive skudt.

- Det er kun et spørgsmål om tid, siger Tobias Koch til DPA.