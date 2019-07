Politiet vil ikke advare personer på dødsliste

Listen med de 25.000 navne blev fundet under en razzia hos det højreekstreme netværk Nordkreuz i Mecklenburg-Vorpommern. I Slesvig-Holstens naboland mod øst er myndighederne bekymrede. Her vil indenrigsministeriet kontakte de omkring 1200 af delstatens borgere, der er i højrefløjens søgelys.

Personer på listen har krav på at få det at vide. I modsat fald umyndiggør man borgerne.

Vrede politikere

De Grønnes indenrigspolitiske ordfører i den slesvig-holstenske landdag, Burkhard Peters, er stærkt kritisk over for delstatspolitiets beslutning.

- Personer på listen har krav på at få det at vide. I modsat fald umyndiggør man borgerne. Politiet kan jo ikke vide alt eller vurdere, hvem der måtte føle sig kaldet til at gennemføre et angreb, forklarer Burkhard Peters til mediehuset.

Nordkreuz omfatter cirka 30 medlemmer, der for manges vedkommende har haft tilknytning til politiet eller forbundsværnet. Grundlæggeren er en tidligere elitebetjent og skarpskytte fra politiet i Mecklenburg-Vorpommern.

Ved razziaer hos netværkets medlemmer i 2017 og 2019 blev der blandt andet fundet mere end 10.000 patroner, der formentlig er stjålet fra politiets beholdninger. Desuden opdagede politiet en maskinpistol, der tilhørte forbundsværnet.