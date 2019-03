Politiet vendte aldrig retur til husejer, der for et år siden fandt lig ved sin baghave

FLENSBORG: Normalt er det i overført betydning, man taler om at have et lig i kælderen. Men for en familie ved Osbektal i det østlige Flensborg er det ganske bogstavelig. Torben Andersen har bare ikke et lig i kælderen, men et liggende ved siden af sin baghave.

Her opdagede Torben Andersen for et år siden et kranie, og kontaktede straks politiet. De afhentede knoglerne, og siden har finderen absolut intet hørt. Til gengæld er findestedet fortsat afspærret, og der dukker løbende flere skelet-rester op. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

For en uge siden kontaktede Torben Andersen atter politiet. Han fik at vide, at den ansvarlige medarbejder først havde tid i maj.

- På en eller anden måde synes ingen længere at interessere sig for sagen, siger den forundrede husejer til avisen.

Flensborg Politi erkender, at der er sket en smutter.

- Faktisk blev den retsmedicinske undersøgelse afsluttet allerede den 13. juni 2018 . Desværre har vi glemt at informere den berørte familie, forklarer pressemedarbejder Sandra Otte fra Flensborg Politi til Tageblatt.

Retsmedicineren kunne konstatere, at skeletresterne stammede fra en kvinde, der for cirka 50 år siden døde af naturlige årsager. Ældre borgere husker, at der efter anden verdenskrig lå en flygtningelejr i området.