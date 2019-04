Politiet mangler desperat flere nye patruljevogn

I den kommende tid udvides det slesvig-holstenske politikorps markant. Men der er ikke budgetteret med biler til de ekstra betjente.

KIEL: Politiforbundet i Slesvig-Holsten er stærk utilfreds med delstatens finansminister, Monika Heinold fra De Grønne. For selv om delstatspolitiet for øjeblikket mangler omkring 60 patruljevogne, letter hun ikke låget på pengekassen. - Finansministeren fastholder et budget for køretøjer på ni millioner euro og forhindrer dermed en passende forsyning, mener Torsten Jäger, der er formand for politiforbundet i Slesvig-Holsten. Under flygtningekrisen blev politiets bilpark væsentlig forstørret. De nye køretøjer indgik efterhånden i det almindelig beredskab, men skulle afleveres igen sidste år. Så pludselig havde Kiel Politikreds 18 vogne færre, mens Flensborg og Bad Segeberg måtte aflevere henholdsvis 12 og 24.

Immervæk skal der jo komme 500 ekstra fuldtidsstillinger, og disse nye politifolk har behov for noget at køre i. Torsten Jäger, politiforbundet.

Svigter løfter - Til gengæld lovede indenrigsminister Hans-Joachim Grote fremover hvert år at undersøge delstatspolitiets behov for køretøjer og tilpasse bilparken efter behovet. Det løfte gentog ministeren så sent som i januar, påpeger Torsten Jäger. Men da politiets eksperter fremlagde deres ønsker i ministeriet, skulle de være blevet mødt med et afslag og meldingen: Vi får ikke mere fra Heinold. Officielt lyder det naturligvis anderledes. - Det er fuld enighed mellem indenrigsministeriet og finansministeriet. Med de budgetterede ni millioner euro om året kan og vil det nødvendige behov blive indfriet, forklarer Dirk Hundertmark, der er talsmand for indenrigsministeriet i Kiel. Internt er man dog tilsyneladende allerede i færd med at undersøge, om bilerne kan holde længere, og om det eventuelt er muligt at leje patruljevogne. Det undrer ikke Torsten Jäger. - Behovet for ekstra biler kan jo slet ikke bestrides. Immervæk skal der jo komme 500 ekstra fuldtidsstillinger, og disse nye politifolk har behov for noget at køre i. Samtidig skal døgnbemandingen hos kriminalpolitiet udvides. Med det låste budget kan indenrigsministeren ikke indfri sine løfter, mener politiforbundets formand.

Hunde forbudt Samtidig gør nye regler det svære at udnytte de eksisterende biler fleksibelt. For eksempel er det af hensyn til hygiejnen ikke længere tilladt at transportere politihunde i normale patruljevogne. - Men åbenbart definerer og dikterer finansminister Heinold også niveauet for landets indre sikkerhed, lyder det fra Torsten Jäger.