Politiet efterforsker sabotage mod banestrækning

WEDDINGSTEDT: Forbundspolitiet efterforsker flere tilfælde af sabotage mod jernbanestrækningen mellem Westerland på Sild og Hamborg. Således slog flere lokoførere mandag alarm, fordi der lå genstande på skinnerne ved Weddingstedt i den vestlige del af Slesvig-Holsten.

Politiet konstaterede, at der var tale om store sten, der til dels allerede var blevet påkørt. I nærheden af gerningsstedet stødte en patrulje på fire drenge i alderen mellem otte og ti år. Umiddelbart kunne det ikke bevises, at drengene havde noget med stenene at gøre. Betjentene måtte derfor nøjes med at give drengene en overhaling, fordi de befandt sig på banearealet.

Søndag blev et tog afsporet på samme strækning. Her var en aksel på et tog sprunget af skinnerne nær banegården i Niebüll. Også her er politiet i færd med at undersøge, om genstande på skinnerne kan have udløst afsporingen. Det skriver forbundspolitiet i en pressemeddelelse.