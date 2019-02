Politiet efterforsker nyt kast fra motorvejsbro

KIEL: Politiet genoptog fredag jagten på spor, efter en ukendt gerningsmand formentlig har kastet en genstand efter en bil fra en motorvejsbro i centrum af Kiel. Her var en 52-årig mand undervejs med en passager i bilen, da der pludselig lød et brag fra bilens tag, der efterfølgende viste sig at være beskadiget. Et vidne har også meldt sig og fortalt, at der blev kastet noget ud fra broen.

Episoden fandt sted foregående weekend, og politiet har flere gange gennemsøgt området. Det er anden gang inden for kort tid, at der bliver kastet ting mod biler i området. Ingen er hidtil kommet til skade, men politiet efterforsker sagerne som drabsforsøg.

