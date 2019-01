KIEL: Ganske kollegerne nord for grænsen har politiet i Slesvig-Holsten oparbejdet en enorm overarbejdspukkel. Konkret drejer dig sig omkring en halv million overarbejdstimer. Selv om 50.000 timer bliver godtgjort som overarbejdsbetaling, svarer afspadseringen til, at der løbende mangler omkring 300 betjente. Situationen bliver ikke bedre af, at cirka 800 politifolk i gennemsnit er sygemeldt hver eneste dag.

/DPA