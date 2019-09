HAMBORG: Politiet har anholdt enken efter en IS-terrorist i Hamborg. Det oplyste anklagemyndigheden mandag. Kvinden har dobbelt tysk-tunesisk statsborgerskab og var gift med Denis Cusper, der ifølge meldinger i medierne blev dræbt som 42-årig ved et luftangreb i Syrien i januar 2018.

I Tyskland lagde Denis Cuspert en karriere som gangster-rapper bag sig, da han i 2014 rejste til Mellemøsten for at slutte sig til IS. Som musiker var Denis Cuspert kendte under kunstnernavnet Deso Dogg.

Den holdte tog til Syrien i 2015, hvor hun blev gift med en anden IS-terrorist, der imidlertid døde kort efter. Efterfølgende giftede kvinden sig med Denis Cuspert.

Kvinden forlod Syrien i 2016 og vendte retur til Tyskland, hvor hun besatte sig i Hamborg. Hun er mor til fire børn - heraf et med Denis Cuspert.

Myndighederne sigter kvinden for selv at have været aktivt medlem af Islamisk Stat.

