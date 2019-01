EUTIN: Slesvig-Holstens politikorps arbejder løbende på at gøre de kommende betjente opmærksomme på Holocausts rædsler. Derfor bliver overlevende jævnligt inviteret til politiakademiet for at fortælle om deres skæbne og politiets rolle i nazitiden. På tirsdag får akademiet således besøg af Tswi Herschel, der kun undgik gaskammeret, fordi hans jødiske forældre skjulte ham hos en kristen familie i Holland. Forældrene blev begge myrdet i udryddelseslejren Sobibor.

/JV