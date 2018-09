HANDEWITT: En polsk mand viste sig at være bevæbnet, da politiet natten til fredag omkring klokken et kontrollerede ham i Handewitt lige vest for Flensborg. Da politiet tjekkede den 27-åriges bil, lå der en luftpistol i mandens rygsæk.

Pistolen lignede til forveksling en "rigtig" pistol og var ladt. Våbnet blev konfiskeret og manden sigtet for overtrædelse af våbenloven.

/JV