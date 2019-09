Dronning Margrethe har lige besøgt det danske alderdomshjem i Flensborg, hvor hun blev budt velkommen af forretningsfører Tom Petersen, centerleder Bodil Bjerregaard-Brocks, plejeleder Insa Wenker og formand Randi Kuhnt.

Inde på alderdomshjemmet holdte Randi Kuhn den første tale. Hun fortalte, at hendes far var præst på Færøerne. Dertil fortalte hun en personlig anekdote om sit møde med dronningen, da Randi Kuhn var 4 år. Det er ved at være mange år siden, da dronningen var teenager den gang.

Den anden tale kom fra plejehjemsbeboer Elke Riemer, som fortalte om sit liv i mindretallet. Hun valgte at blive en del af mindretallet, fordi hun fik madpakker fra Danmark efter krigen. Det betød så meget for hende, at hun ville være en del af det danske.

Efter de to taler drak dronning Margrethe kaffe og spiste kransekage med beboerne.