Plads i Flensborg bliver delvist spærret for at give plads til rockgruppen Frei.Wild samt moddemonstranter

FLENSBORG: Exe-pladsen i det sydvestlige Flensborg bliver påskelørdag den 20. april delvist afspærret i forbindelse med to større arrangementer, hvor kommunen forventer flere hundrede deltagere. Mediehuset SHZ erfarer, at afspærringen hænger sammen med sammen med dagens koncert med den omstridte rockgruppe Frei.Wild fra Sydtyrol.

Musikerne skulle oprindelig have spillet i idrætsanlægget Flens-Arena i Flensborg. Men efter protester fra befolkningen kunne Flens-Arena og gruppens management ikke blive enige om en lejekontrakt.

Frei.Wild har dog meddelt, at de under alle omstændigheder vil besøge Flensborg den 20. april. De nærmere detaljer er dog fortsat ukendte.

Når kommunen regner med to større arrangementer på Exe, er forklaringen formentlig, at pladsen ikke kun kommer til at danne rammen om Frei.Wilds besøg. Demonstranter forventes nemlig at møde op for at protestere mod gruppens visit.

Før aflysningen af koncerten i Flensborg var der allerede solgt flere hundrede biletter. De mange fans fra Flensborg og omegn bliver den 20. april derfor transporteret med gratis busser fra Exe til det alternative spillested i Pahlen cirka 75 kilometer længere mod syd.

Kritikere mener, Frei.Wild har sympatier for den yderste højrefløj. Det bestrider medlemmerne.