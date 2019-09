Pædagogmangel: Løn under uddannelsen skal lokke studerende til

NEUMÜNSTER: Slesvig-Holsten går nu helt nye veje for at komme manglen på pædagoger til livs. Ikke alene bortfalder studiegebyrerne. De pædagogstuderende får tilmed løn under uddannelsen. 1250 euro om måneden er der til hver af de 104 studerende, der netop har taget fat på en helt ny pædagoguddannelse, skriver mediehuset SHZ.

Studiet er rettet mod mennesker, der har i forvejen har en eller anden form for uddannelse og dermed livserfaring. Mange af dem har været igennem en periode med ledighed og får dermed et helt nyt livsperspektiv og chancen for at vende retur til arbejdsmarkedet.

To år på skolebænken gør de pågældende til pædagogiske assistenter. Efter endnu et års praktik i en institution er de så pædagoger på helt lige fod med de kolleger, som har gennemført det traditionelle studium.

Allerede ved studiestart skriver de kommende pædagoger under på en kontrakt med den institution, hvor det sidste års uddannelse finder sted.

Arbejdsmarkedsforvaltningen i Slesvig-Holsten spenderer 1,2 millioner euro på projektet, beretter mediehuset.