Overborgmester Simona Lange får spydige kommentarer i egne rækker for at tilslutte sig bevægelse med rod i den yderste venstrefløj. Det borgerlige CDU raser mod den overborgmester, de selv var med til at få valgt.

FLENSBORG: Allerede under forårets forgæves kamp for at blive formand for SPD på forbundsplan gav Flensborgs socialdemokratiske overborgmester, Simone Lange udtryk for bemærkelsesværdigt venstreorienterede holdninger - målt med tyske, socialdemokratiske alen. Men nu toner den nordtyske politiker rent, rødt flag. Hun vil deltage i arbejdskredsen, Aufstehen - Rejs Dig. Bag kredsen står Sahra Wagenknecht. Hun er ikke blot en af de to gruppeførere for yderpartiet Die Linke i den tyske forbundsdag, men også bekendende kommunist. Med Aufstehen forsøger hun at skabe et fælles forum for politisk aktive til venstre for midten uanset partifarve. Simona Lange er den første, kendte socialdemokrat, der melder sig ind i bevægelsen. - Jeg synes, bevægelsen er værd at støtte, lyder Langes kortfattede kommentar til avisen, Flensburger Tageblatt. Ved en pressekonference tirsdag vil hun at uddybe sin beslutning.

Hvis fru Lange ønsker at forfølge forbundspolitiske ambitioner, er CDU klar med kandidater, der vil koncentrere sig om at arbejde for Flensborg. CDU-formand Arne Rüstemeier.

Syrlig SPD-formand I det tyske socialdemokrati er man langt fra begejstrede over partifællen i Tysklands nordligste by. - Sahra Wagenknecht kan meget vel have mange interesser. Men Socialdemokratiets ve og vel har med sikkerhed ikke hidtil været en af dem. På den baggrund må ethvert SPD-medlem for sig selv beslutte, om vedkommende vil stille sig til rådighed for markedsføringen af dette initiativ, lyder det ifølge avisen syrligt fra Ralf Stegner, der er formand for socialdemokraterne i Slesvig-Holsten og næstformand på forbundsplan.