Flensborgs socialdemokratiske overborgmester Simone Lange opfordrer nu sit parti til at sprænge koalitionen med de konservative i Berlin.

FLENSBORG: Nu skaber Flensborgs kontroversielle overborgmester Simone Lange atter ballade i sit eget socialdemokratiske parti. Hun opfordrer SPD til at forlade koalitionen med de konservative partnere CDU/CSU i forbundsregeringen i Berlin. Samtidig mere end antyder hun, at SPD's nuværende formand Andrea Nahles bør træde tilbage i forbindelse med et kommende valg. Jeg mener da, vi har behov for nye ansigter, forklarer Simone Lange til mediehuset SHZ. Langes seneste konflikt med hendes eget parti er udløst af et uskønt forløb i forbindelse med, at chefen for den tyske indlandsefterretningstjeneste, Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, har mistet jobbet. Det skete, efter han satte spørgsmålstegn ved, om højreekstremister havde jagtet udlændinge i gaderne i den østtyske by, Chemnitz. Efter nogle flygtninge i august blev sigtet for drabet på en tysk statsborger, herskede der gennem flere dage næsten undtagelsestilstand med højreorienterede optøjer i byen. I den forbindelse blev der optaget en video, hvor udlændinge tilsyneladende blev forfulgt af en rasende hob. Maaßen sagde offentligt, at videoen kunne være falsk.

Jeg mener da, vi har behov for nye ansigter. Overborgmester Simone Lange.

Fyret forfremmet Efter det så forbundsregeringen sig nødsaget til at skille sig af med Hans-Georg Maaßen. Det skete ved at forfremme ham til en højere og mere vellønnet stilling i indenrigsministeriet. Den løsning var førende SPD-politikere stærkt kritiske over for, uden det dog førte til et koalitionsbrud. - Det er en uretfærdig beslutning, når man belønner Maaßen for hans ukorrekte adfærd og tilmed ofrer en anerkendt ekspert i den forbindelse, siger Simone Lange til nyhedsbureauet DPA. Hun hentyder her til, at den afsatte efterretningschef i sit nye job skal afløse en respekteret embedsmand, der bliver tvangspensioneret i en alder af kun 55 år for at give plads til Maaßen.