Overborgmester ønsker samarbejde trods rød flirt

Fra en partipolitisk synsvinkel forstår Flensborgs socialdemokratiske overborgmester, Simone Lange, godt, at det konservative CDU ærgrer sig over hendes opbakning til den venstreorienterede bevægelse, Aufstehen - Rejs Dig - der er stiftet af Sahra Wagenknecht, som er en af to gruppeformand for yderpartiet Die Linke i forbundsdagen.

- Men jeg er sikker på, at vi på det saglige plan fortsat kan samarbejde, understreger Simone Lange.

Det bekræfter CDU's gruppeformand i Flensborgs byråd, Arne Rüstemeier.

- Vi vil gøre alt, hvad der tjener byen. Men det er til gengæld ingen nødvendighed først og fremmest at satse på samarbejde med Socialdemokratiet og De Grønne, mener han.

Simone Lange besejrede i 2016 den daværende overborgmester Simon Faber fra det danske SSW. Hun blev dengang opstillet af socialdemokrater, grønne og CDU i fællesskab. Det udløser hån fra det liberale FDP i Flensborg.

- Ved valget af overborgmester i 2016 satsede CDU under Arne Rüstemeier på den fuldstændig forkerte kandidat. Langes indtræden i Aufstehen er et slag i ansigtet på de flensborgere, som dengang stemte på hende, lyder det i en pressemeddelelse fra FDP.