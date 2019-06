Nu må SPD slå ind på en ny kurs, mener Flensborgs overborgmester, Simone Lange, efter den hidtidige formand, Andrea Nahles, er trådt tilbage. Simone Lange afviser ikke på ny at gå efter formandsposten.

FLENSBORG: Flensborgs socialdemokratiske overborgmester Simone Lange har endnu ikke afgjort, om hun fortsat går efter at blive formand for det tyske socialdemokrati. Topposten blev ledig, da den hidtidige formand Andrea Nahles efter kun et år i chefstolen i weekenden kapitulerede ovenpå partiets katastrofale resultat ved EU-valget.

Simone Lange og Andrea Nahles konkurrerede sidste år om formandskabet i SPD. Her fik Flensborgs overborgmester til de flestes overraskelse 27,6 procent af stemmerne, selv om hun nærmest var ukendt uden for hjembyen. Et nyt forsøg er ikke udelukket.