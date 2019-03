Overborgmester kan nu tanke sin brintbil i hjembyen

HANDEWITT: De afgiver ingen farlige partikler. På en fyldt tank kan de tilbagelægge godt 500 kilometer. En optankning tager tre minutter. Jo, for miljøbevidste er brintbiler et bekvemt alternativ til batteridrevne køretøjer med deres korte rækkevidde og lange ladetid.

Men antallet af tankstationer er beskedent. I Slesvig-Holsten har der hidtil ikke været en eneste. Det ændrer sig nu. Fredag åbner den første brintstander på en tankstation i Handewitt lige vest for Flensborg.

Prisen for et kilo brint bliver 9,50 euro - omregnet knap 75 kroner. Med et kilo brint i tanken, kan en bil tilbagelægge cirka 100 kilometer.

Selv om den officielle åbning først er fredag, er standeren blevet testet i den forløbne uge. Her er 15 personbiler blevet tanket op. Antallet lyder beskedent, men faktisk er der i alt kun 350 brintbiler i hele forbundsrepublikken.

Principielt kan brint anvendes som brændstof i en bil med en ganske almindelig benzinmotor. Men perspektiverne er større, hvis der i stedet er tale om et køretøj med brændselscellerne. Her omdannes brinten til strøm, der så driver bilens el-motor.

Flensborgs overborgmester Simone Lange har allerede bestilt sådan en bil som tjenestevogn. Den bliver leveret i næste uge.