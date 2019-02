Optimismen i Slesvig-Holsten er lidt på retur

KIEL: For et år siden beskrev præsidenten for Slesvig-Holstens industri- og handelskammer, Friederike Kühn, stemningen i delstatens erhvervsliv som euforisk. Nu er situationen lettere afdæmpet. Men i 2019 vil der fortsat være fremgang i Slesvig-Holsten - om end i mindre grad end hidtil.

Medlemmerne af industri- og handelskammeret mener fortsat, at deres virksomheders situation er robust. Kun Brexit og generelt truende handelshindringer på internationalt plan vækker uro og usikkerhed.

Således eksporterede Slesvig-Holsten i 2017 varer for omkring 1,3 milliarder euro til Storbritannien. Endnu er det nøjagtige omfang for 2018 ukendt. Men formentlig var der allerede sidste år en tilbagegang i samhandlen på omkring 20 procent.

Knap halvdelen af de slesvig-holstenske firmaer klarer sig efter eget udsagn godt, mens over 43 procent betegner deres situation som tilfredsstillende.

- Konjunkturer har meget med stemning at gøre. Og stemningen i vores land er god, siger Friederike Kühn.

En fjerdedel af firmaerne i Slesvig-Holsten forventer at ansætte flere medarbejdere i den kommende tid. Kun lidt over 12 procent imødeser afskedigelser. Her er det især detailhandlen, der forudser udfordringer udløst af blandt andet konkurrencen fra nethandel og forbrugernes mulighed for lynhurtigt at sammenligne priser digitalt.