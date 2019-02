Optimismen blomstrer hos Flensborgs detailhandel

FLENSBORG: Virksomhederne i Flensborgs indre by er tilfredse med økonomien. Det fremgår af en rundspørge fra pengeinstituttet Commerzbank. 50 detailbutikker blev udtaget tilfældigt til en stikprøve, der også omfattede butikker, som ikke er kunder hos Commerzbank.

Deltagerne skulle tage stilling til den økonomiske udvikling. Den betegnede tre fjerdedele af de adspurgte som særdeles god eller stabil.

- Med sikkerhed har det også en sammenhæng med konjunkturerne, vurderer Michael Deseife, der er afdelingsdirektør for erhvervskunder hos Commerzbank.

Blandt andet skandinaverne har andel i den positive situation.

- I årenes løb har turismen fået en vigtigere rolle i Flensborg, mener Michael Deseife.

76 procent af undersøgelsens deltagere har også positive forventninger til 2019. Udfordringer ser de dog. 63 procent anser konkurrencen fra online-handel som deres største problem. Blot 39 procent af detailbutikkerne har således online-handel som sekundær salgskanal.

Også pressede priser og mangel på kvalificeret arbejdskraft giver anledning til bekymringer. Det samme gælder Flensborgs infrastruktur. Her nævner rigtig mange, at alt for få parkeringspladser er et seriøst problem.