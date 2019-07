Opsvinget går uden om de enlige mødre

KIEL: Generelt er det slesvig-holstenske arbejdsmarked i topform, og ledigheden ligger på rekordlave 4,9 procent. Men en gruppe bekymrer arbejdsmarkedsforvaltningen, nemlig de enlige forældre. Her er 6500 arbejdsløse, og 91,5 procent af dem er kvinder.

- I lyset af den demografiske udvikling og manglen på kvalificeret arbejdskraft, skal ethvert potentiale udnyttes, siger arbejdsmarkedschef Margit Haupt-Koopmann til nyhedsbureauet DPA.

Næsten halvdelen af de arbejdsløse, enlige forældre er langtidsledige og 63 procent af dem har ingen afsluttet uddannelse. Samtidig har denne gruppe i langt ringere grad end andre nydt godt af opsvinget. Mens ledigheden set under et er dalet med 5,6 procent i det forløbne år, er faldet hos de enlige forældre kun 1,8 procent.

Pasningsmulighederne syd for grænsen er langtfra på niveau med de danske. Derfor ønsker Margit Haupt-Koopmann længere åbningstider i pasningstilbuddene samt nytænkning i forbindelse med uddannelse.

- Her vil jeg gøre opmærksom på muligheden for at uddanne sig på deltid, forklarer Margit Haupt-Koopmann til nyhedsbureauet.

Deltidsuddannelse er en mulighed i delstatens uddannelsessystem. Men under en procent af de uddannelsessøgende benytter sig af tilbuddet.