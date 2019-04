Nu melder Neumünster sig i koret af byer, der er rasende over udsigten til, at den dansk-tyske Eurocity-ekspres fremover ikke stopper en eneste gang i Slesvig-Holsten.

Nu protesterer også byrådet i Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. Et enstemmigt byråd har besluttet, at byen skal kontakte de tyske statsbaner.

Køreplanen har allerede skabt voldsom vrede Flensborg. Her har borgere og politikere ualmindelig svært ved at se fornuften i, at netop en grænseby ikke får togforbindelse med nabolandet.

NEUMÜNSTER: Oprøret mod de kommende køreplaner for togtrafikken mellem Danmark og Tyskland breder sig nu i Slesvig-Holsten. Når samtlige tog fra nytår bliver dirigeret via Padborg, er der nemlig ikke planlagt et eneste stop i Tysklands nordligste delstat på turen til og fra Hamborg.

For passager fra Slesvig-Holsten er det absurd, hvis de først skal til Hamborg for at komme med toget Danmark.

Skyldes tunnelbyggeri

- Neumünster er en messe- og turistby og et jernbaneknudepunkt af stigende betydning. Det står i skærende modsætninger til de planer, man har kunnet læse om i pressen, mener De Grønnes gruppeformand i byrådet, Sven Radestock ifølge dagbladet Holsteinischer Courier.

Hele miseren skyldes den kommende faste forbindelse under Femern Bælt. Snart er anlægsarbejderne på den danske side så vidt, at det ikke længere er teknisk muligt at sende tog med Fugleflugtslinjen mellem Rødby og Puttgarden. Derfor skal samtlige Eurocity-forbindelser fra København til Hamborg også via Fyn og Jylland. Det presser ifølge Deutsche Bahn strækningen mellem grænsen og Hamborg så meget, at der ikke er tid til pauser undervejs.

- I en periode med øget fokus på kollektiv trafik er det ikke kun et forkert signal. For passager fra Slesvig-Holsten er det direkte absurd, hvis de først skal tage til Hamborg for at kunne komme med toget til Jylland, Fyn eller Sjælland, forklarer Sven Radestock til avisen.

Han appellerer til, at modstanden bliver markant.