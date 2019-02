Opfinder hælder vand i dieselolie og skåner miljøet

AHRENSBÖK: Umiddelbart lyder det som en rigtig dårlig idé at blande vand i dieselolie - i hvert fald hvis man har tænkt sig at hælde væsken i tanken på sin bil. Ikke desto mindre er det netop det, virksomheden Heinon i Ahrensbök i det sydøstlige Slesvig-Holsten arbejder med for at skabe en helt ny form for brændstof, der i langt mindre grad end konventionel diesel belaster omgivelserne med blandt andet CO2 og partikler.

Bag den nye diesel står opfinderen Waldemar Leftschenko. Efter en alvorlig bilulykke havde han rigtig god tid til at spekulere. Her faldt tankerne på muligheden for med hjælp af en turbine at ændre strukturen i de lange kultofkæder, der udgør dieselolien. Målet var herefter at kombinere kulstoffet med den brint og ilt, som sammen danner helt almindeligt postevand.

I teorien burde det kunne lade sig gøre.

- Så byggede jeg en meget primitiv model. Og med denne laboratoriemodel beviste jeg funktionen, fortæller Waldemar Leftschenko i et video-interview med mediehuset SHZ.

Sammen med ingeniøren Anton Ledwon og iværksætteren Andreas Heine udgør han staben i Heinon. Her er man i gang med at producere miljøvenlig diesel i større målestok, hvor det dog stadig er nødvendigt at styre processen manuelt. Planen er nu at bygge et automatiseret anlæg.

Foreløbige testkørsler tyder på, at en motor med det nye brændstof kun udleder en femtendedel af de skadelige stoffer, der elles opstår ved kørsel med almindelig diesel.