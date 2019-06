Ondskab: To kasser med 17 hjælpeløse hundehvalpe blev efterladt som affald

STEINBURG: To gange i den forløbne måned er hjælpeløse hundehvalpe blevet dumpet i papkasser i Slesvig-Holsten. Første gang blev en kasse med syv hvalpe fundet i Loose øst for Slesvig. Senere blev en kasse med endnu ti dyr fundet i Steinburg syd for Bad Seegeberg.

Politiet formoder, der kan være en sammenhæng. I begge tilfælde var dyrene nemlig af racen chihuahua. Myndighederne formoder, at dyrene er kommet til verden på en illegal "hundefabrik" og derefter kasseret, fordi de til dels var blinde og døve. Disse handicap kan være følgen af en forbudt form for avl, der giver dyrene en særlig efterspurgt pelsfarve, men samtidig indebærer en overhængende risiko for arvelige sygdomme.

Hundehvalpene var indsmurt i ekskrementer og urin, da de blev opdaget i papkasserne. Myndighederne betragter sagen med stor alvor, og dyreværnsorganisationen Peta har udsat en dusør på 1000 euro for oplysninger, der kan bidrage til at opklare dyrplageriet.

/SHZ