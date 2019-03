Omstridt rockgruppes management afviser fuldstændig aflysning

Koncerten skulle efter planen finde sted den 20. april på idrætsanlægget Flens-Arena. Her forklarede ledelsen sidste uge, at koncerten ikke ville blive gennemført, fordi der ikke forelå en lejekontrakt med Global Concerts Touring.

FLENSBORG: Forvirringen omkring en (måske) kommende koncert i Flensborg med det omstridte, tysksprogede rockband Frei.Wild fra Sydtyrol fortsætter. Bandets management, Global Concerts Touring, har nu for første gang udtalt sig. Selskabet afviser at kende noget til en aflysning.

Koncerten har lokalt vakt betydelig folkelig og politisk modstand. Skønt ingen af Frei.Wilds tekster på nogen måde er været i søgelyset for betænkeligt indhold, tillægges gruppen alligevel højreekstreme sympatier. Selv afviser musikerne den påstand. Forsanger Philipp Burger har i et tidligere interview betegnet sig selv som en "konservativ antifascist".

- Skulle koncerten blive aflyst, vil vi bestræbe os på at finde en alternativ dato. I tilfælde af en aflysning eller flytning af koncerten, har køberne naturligvis ret til at levere entrebilletterne retur og få deres penge tilbage, understreger Global Concerts Touring.

For øjeblikket er forhandlinger om et alternativt spillested ikke aktuelle, og billetsalget forsætter.

Modstand på rådhuset

Blandt koncertens mest prominente modstandere er Flensborgs overborgmester Simone Lange. Hun har offentligt udtalt sig mod Frei.Wilds besøg. Hun begrundede dette med, at gruppen i hendes ører har en "højreekstremistisk dynamik". Det fik til gengæld bandets fans til at kræve overborgmesterens afgang i en underskriftsindsamling på nettet. Torsdag havde havde kun 344 dog skrevet under på, at Simone Lange bør forlade sit embede, fordi hun ikke har forholdt sig politisk neutralt.

Frei.Wild blev grundlagt i 2001. Fra at være et udpræget lokalt fænomen i den tysktalende del af Norditalien har gruppen i mellemtiden udviklet sig til et af de absolut største navne på den tyske scene for hård rock.