Omfanget af økonomisk kriminalitet slår rekord

Politiet mener blandt andet, at den hovedmistænkte står bag siden Option888. Screenshot.

I 2018 udløste økonomisk kriminalitet skader for omkring 110 millioner euro i Slesvig-Holsten, hvor politiet er ved at drukne i enorme mængder data.

KIEL: Cirka halvdelen af skaderne udløst af lovovertrædelser i Slesvig-Holsten er skabt af økonomisk kriminalitet som bedrageriske konkurser eller fup over for investorer. I 2018 var skadernes omfang i delstaten cirka 110 millioner euro, hvilket var det højeste niveau i ti år. Delstatspolitiets enhed for korruption, økonomisk kriminalitet og hvidvask øjner derfor et behov for mere personale. - Økonomisk kriminalitet er typisk omfangsrige sager. De udløser enorme mængde data. Derfor er der fremover behov for analytikere til at behandle informationerne, så efterforskerne kan anvende såvel de belastende som de formildende omstændigheder, siger enhedens leder, Volker Willert.

Systemet er indrettet sådan, at investorerne ender med at tabe alt. Volker Willert, politiet.

Mangler it-eksperter Det konkrete omfang af den nødvendige opnormering har han endnu ikke opgjort. For øjeblikket uddanner politiet i samarbejde med den tekniske højskole i Kiel hvert år fem it-specialister. Fremover er det formentlig ikke tilstrækkeligt. - Vi har behov for analytikere på samtlige politistationer i hele delstaten, mener Volker Willert. Han er ikke i tvivl om, at politikerne kan indse nødvendigheden af eksperter inden for behandling af store mængde data og imødekommer politiets ønsker. De pågældende medarbejdere er i hans øjne ganske enkelt nødvendige. Det seneste millionbedrageri beviser den påstand. Her er over 200.000 tyskere formentlig hoppet på et storstilet fupnummer på internettet, hvor der blev lokket med hurtige gevinster fra spekulationer i aktiers udvikling eller udsving i valutakurser. Alene denne sag har foreløbig udløst mere end fem terabyte data.

Mistænkt er tysk Efter ransagninger i fem europæiske lande er der allerede foretaget anholdelser. Den formodede hovedmand er en 55-årig tysk mand, der tidligere har drevet digitale casinoer med online-poker. Manden er mistænkt for at stå bag mindst fem forskellige, bedrageriske handelsplatforme på nettet med navne som for eksempel TradeInvest90 og Option888. - Målgruppen for bedrageriet er typisk velhavende mennesker, der på grund af det lave renteniveau har været på udkig efter attraktive investeringsmuligheder. Men systemet er indrettet sådan, at investorerne ender med at tabe alt, forklarer Volker Willert.