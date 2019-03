Ombygget motorykel skal lette arbejdet med at beskytte husdyr mod ulve

FAHRDORF: I Slesvig-Holsten forgår fåreavl i et vist omfang i sin oprindelige form, hvor hyrder fører deres dyr fra mark til mark. Det er romantisk og i samklang med naturen. Men efter flere ulve har slået sig ned i delstaten, er det også et problem. For hver gang hyrde og fåreflok har fundet et nyt sted, skal der rejses elektriske hegn, der kan beskytte husdyrene mod angreb.

Minister lover støtte

Skønt udstyret fortsat har mangler, er ministeren dog passende imponeret.

- Vi arbejder for øjeblikket på, at det også skal være muligt at finansiere yderligere teknisk udstyr til landmænd, der i forvejen er berettiget til gratis ulvehegn. Det kunne også omfatte sådan nogle apparater, der i givet fald kan blive støttet med et tilskud på 100 procent, fortæller Jan Philipp Albrecht.

Delstaten vil også se på mulighederne for at videreudvikle en mere eller mindre halvautomatisk metode til at rejse ulvehegn. Det kunne for eksempel være i form af en selvkørende, fjernstyret "kabelægger".

Uta Wree har omkring 1000 får, der græsser i 16 forskellige lokalområder. Det betyder en daglig kamp med at vedligeholde og flytte de elektriske ulvehegn.

- Mit arbejde med hegnene er firdoblet. Efterhånden er jeg mere hegnsarbejder end hyrde. Jeg har knap tid til at tage mig af fårene, siger Uta Wree til mediehuset.