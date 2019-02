FLENSBORG: Har der fundet et voldtægtsforsøg sted på marineskolen i Flensborg? I en anonym mail til mediehuset SHZ bliver en sådan episode skildret. Offeret skulle angivelig være en kvindelig officerselev, der allerede har kontaktet politiet.

- En mulig forurettet har henvendt sig til os. Kriminalpolitiet har indledt en efterforskning. Men den er endnu i sin indledende faste, fortæller Sandra Otte, der er pressemedarbejder hos politiet i Flensborg.

På nuværende tidspunkt kan politiet derfor ikke bekræfte, om mailens skildringer er korrekte. Ifølge mailen har tre unavngivne mænd krænket den kvindelige kadet. Den ene mand ville voldtage hende, mens de to øvrige skulle filme begivenhederne.

Helt åbent er det, hvor og hvornår begivenhederne skulle have fundet sted, og om de angivelige krænkere var medkadetter. I mailen står blot, at officerseleven en uge senere atter skulle være blevet offer for vold. Her skulle kvinden være blevet slået.

Marinen vil ikke tage stilling til anklagerne.

- Vi er bekendt med sagen, og kriminalpolitiet er involveret. Af hensyn til efterforskningen kan vi ikke give yderligere oplysninger, siger kommandørkaptajn Carsten Poll, der er talsmand for marinen.

/GE/SHZ