KIEL: I dag starter sagen mod en 37-årig mand, der ved landsretten i Kiel står tiltalt for drab på en jævnaldrende mand i dennes lejlighed i Bad Segeberg. Den tiltalte har erkendt, at han efter et skænderi gennempryglede offeret og derefter sparkede ham, inden han til sidst slog ham med en stump genstand.

Der forventes dom i begyndelsen af august.

/DPA