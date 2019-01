Øl kan også være godt for miljøet på strandene

FLENSBORG: Nydt med måde er øl ikke blot en sund og læskende drik. Øl kan også gavne miljøet. Det gælder i hvert fald, hvis drikkevarerne stammer fra bryggeriet i Flensborg.

Her går en del af omsætningen til strandrensning. Konkret udløser hver solgt flaske midler, der rækker til at rengøre en kvadratmeter kystareal. I år er ambitionen at rengøre 46 millioner kvadratmeter slesvig-holstensk strand - en million kvadratmeter flere end året før.

Bryggeriet samarbejder med 20 lokale turistorganisationer.

- De var skeptiske i begyndelsen. Men efterhånden deltager alle, forklarer pressetalsmand Sara Sausmikat-Theilen til avisen, Flensburger Tageblatt.

Flensburger Brauerei stiller også et specialkøretøj til rådighed i forbindelse med arbejdet. Men den største del af opgaven bliver løst af frivillige. Til dem spenderer bryggeriet som tak pølser, snobrød, livemusik - og naturligvis drikkevarer.

Bryggeriet understreger, at der ikke er tale om et reklamestunt. Virksomheden har efterhånden tre gange modtaget erhvervslivets miljøpris i Slesvig-Holsten. Også i produktionen bliver miljøet tilgodeset. Ølflaskerne er forsynet med gammeldags patentlåg, der nok er voldsomt dyre, men også kan genbruges i noget nær det uendelige.

- I modsat fald ville vi hvert år sende 200 millioner ølkapsler i omløb. Og det vil vi undgå af hensyn til naturen, forklarer Sara Sausmikat-Theilen til avisen.