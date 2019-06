PELLWOERM: Klimakampen handler ikke kun om demonstrerende skolebørn. For en familie på vadehavsøen Pellworm er klimaændringerne rykket så tæt på, at de nu har afleveret en officiel klage over den tyske regerings miljøpolitik. Familien Backsen frygter bogstavelig talt, at deres hjem skal blive opslugt af de stigende vandmasser.

- Vi står ved en skillevej. En fortsat kurs i samme retning er ikke mulig, siger den 49-årige Silke Backsen til nyhedsbureauet DPA.

Sammen med sin ægtefælle Jörg og parrets fire børn driver Silke Backsen et økologisk landbrug på øen, der ligger cirka en meter under havoverfladen. Kun et otte meter højt dige forhindrer havet i at oversvømme området. Men stiger vandstanden fortsat, er både familien Backsens landbrug og resten af Pellworm i fare for at forsvinde.

FN's klimapanel giver øboerne ret. Eksperterne forventer, at havoverfladen vil være steget med 77 centimeter ved århundredets udgang. Og det er tilmed et optimistisk skøn, skriver DPA.

I alt tre familier på Pellworm samt Greenpeace står bag klagen. Den henviser blandt andet til, at klimapolitikken krænker de grundlovssikrede rettigheder ved at bringe øboernes liv og eksistens i fare.

Pellworm er den tredjestørste ø i det nordfrisiske vadehav. På de 37 kvadratkilometer bor der omkring 1100 indbyggere.